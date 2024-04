SWORD ART ONLINE Last Recollection: a questo prezzo non puoi perderlo!

SWORD ART ONLINE Last Recollection per PS5 ti offrirà una storia nuova e originale che racconta cosa sarebbe potuto accadere se Kirito, Eugeo e i loro alleati non fossero andati incontro a un tragico destino nella guerra di Underworld. Ora puoi scoprirlo, pagando il 43% in meno, quindi a soli 39,98 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Acquistando questo gioco scoprirai un sistema di combattimento emozionante e rinnovato. Potrai affrontare con gli amici celebri avversari della serie SWORD ART ONLINE.

Il gioco perfetto festeggia tra l'altro il decimo anniversario di SAO, arrivando a rievocare i più bei ricordi della saga incontrando di nuovo i vostri personaggi preferiti.

Ecco la trama: Kirito e i suoi nuovi amici dovranno affrontare sfide sempre più ardue. Dopo aver smascherato il Cavaliere Oscuro, i giocatori dovranno sopravvivere alla spietata battaglia contro le forze del Territorio Oscuro!

Vivrai dunque una storia alternativa a quella originale, mantenendo l’ambientazione dark dell’arco di Underworld War, i suoi momenti di intensa azione e introducendo nuovi personaggi.

Se lo prendi adesso paghi il 43% in meno, quindi solo 39,98 euro!

Amazon ti offre TRE MESI GRATIS di Amazon Music Unlimited, DUE mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Tutta la musica che ami, una incredibile libreria di eBook e una vasta selezione di audiolibri e podcast in italiano. Cosa puoi chiedere di più?