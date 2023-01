Sword Art Online: Last Recollection, skill di spada e tanta azione nel nuovo story trailer

Dopo l'annuncio a sorpresa di SAO: Recollection nel corso di un recente evento dedicato al franchise, Bandai Namco ha deciso di deliziare i fan con un nuovo trailer dedicato alla storia e ai personaggi del titolo action.

Stando a quanto rivelato dal publisher, Sword Art Online: Last Recollection potrà contare su un gameplay estremamente fluido e frenetico, che permetterà anche ai neofiti di concatenare una serie di combo devastanti con la semplice pressione di un singolo tasto. Sarà inoltre possibile partire all'avventura con un party composto da altri tre personaggi e cooperare con loro sia in battaglia che in missione.

Il nuovo video, che potete trovare in allegato alla notizia, ci permette poi di dare un ulteriore sguardo al personaggio di Dorothy, misteriosa new entry che sembra rivestire un ruolo chiave all'interno degli intrecci narrati nel gioco.

Purtroppo non conosciamo ancora la data d'uscita definitiva del gioco, ma è possibile che Bandai Namco ci sorprenda con un nuovo annuncio nei prossimi mesi. Nel frattempo, il franchise di Reki Kawahara continua a riscuotere successo in tutto il mondo. L'ultimo record di vendite di Sword Art Online parla infatti di ben oltre 30 milioni di copie in circolazione, numeri sicuramente importanti per la light novel nipponica.

In chiusura, vi ricordiamo che Sword Art Online: Last Recollection uscirà nel corso del 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X e PC.