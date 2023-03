Sword Art Online Last Recollection: storia e gameplay nel nuovo trailer dell'action-RPG

In attesa del suo debutto in programma per il mese di ottobre, Bandai Namco Entertainment ci concede un nuovo assaggio di Sword Art Online Last Recollection, titolo che porterà gli appassionati nuovamente nell'Underworld nelle fasi finali della sua storia.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia è ricco tanto di cutscene, tramite cui sarà raccontato un arco narrativo alternativo della Guerra dell'Underworld, quanto di frenetico gameplay. Il titolo promette un sistema di combattimento fluido e intuitivo, accessibile anche ai neofiti grazie alla possibilità di concatenare attacchi mediante la pressione di un singolo tasto. Kirito partirà per una nuova avventura e sarà affiancato dal suo party composto da tre personaggi su cui potremo contare durante gli scontri.

"Armati del potere degli dei, Kirito e i suoi alleati tornano a combattere contro le forze del Territorio Oscuro in una storia nuova di zecca che reinventa gli eventi della Guerra dell'Underworld", recita la descrizione ufficiale di Sword Art Online Last Recollection fornita da Bandai Namco.

Come ci viene prontamente ricordato al termine del trailer, Sword Art Online Last Recollection sarà disponibile a partire dal 6 ottobre su PC (via Steam), PlayStatation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Il franchise è dunque pronto ad espandersi ulteriormente a seguito dei numeri record segnati dalla novel di Sword Art Online.