Sword Art Online Last Recollection: trailer con data d'uscita per il nuovo aRPG

Pare proprio che oggi siano in molti ad aver annunciato la data d'uscita dei loro prodotti. Dopo aver assistito alla tanto attesa data di lancio di Starfield, ecco che arriva anche il trailer che svela quale sarà il day one di Sword Art Online Last Recollection.

Il filmato in questione ha una durata di ben cinque minuti e non contiene sequenze di gameplay: si tratta infatti di uno speciale video musicale che ripercorre la storia dell’anime e dei videogiochi legati alla serie e che farà la gioia di tutti gli appassionati. Solo negli ultimi istanti del video viene finalmente mostrata la data d'uscita, la quale svela che Sword Art Online Last Recollection approderà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 6 ottobre 2023.

Vi ricordiamo che il gioco offrirà una storia alternativa a quella originale dell’anime di Sword Art Online, sebbene proponga le medesime tinte dark che contraddistinguono l’arco di Underworld War, alle quali aggiunge anche nuovi personaggi.

Per chi se lo stesse chiedendo, il nuovo action RPG firmato Bandai Namco sarà disponibile solo sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC (solo tramite Steam).