Sword Art Online su Nintendo Switch? Bandai Namco ci sta pensando

Durante un Q&A tenuto nel corso del livestream Sword Art Online Fatal Bullet Strongest Squad Finals il producer del gioco, Keishi Minami, non ha escluso la possibilità di vedere il franchise SAO su Nintendo Switch.

Minami fa sapere che al momento niente è stato ancora deciso, tuttavia Keishi si definisce "un grande fan di Nintendo Switch" e ribadisce come "al momento non ci sono piani a riguardo ma ne stiamo discutendo ai piani alti... è una cosa che stiamo iniziando a considerare."

E' bene chiarire come il producer di Sword Art Online Fatal Bullet non si riferisca nello specifico all'ultimo episodio della serie (uscito lo scorso mese di febbraio) bensì a un discorso più ampio che includa probabilmente anche i prossimi capitoli di SAO. Sword Art Online è un franchise sempre più popolare anche in Occidente e i videogiochi dedicati hanno riscosso un notevole successo non solo in Giappone, ma anche in Europa e Nord America.