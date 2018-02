Sword Art Online Re Hollow Fragment arriva su PC come bonus preorder di SAO Fatal Bullet

ha annunciato che tutti coloro che hanno effettuato il preordine disu Steam riceveranno una copia gratuita diper PC, riscattabile dal 23 marzo.

Il bonus sarà disponibile per tutti i giocatori che hanno effettuato il preorder di Fatal Bullet esclusivamente via Steam, se siete interessati avete ancora sette ore di tempo per preordinare il gioco prima dello sblocco, previsto per le ore 17:00 di oggi, venerdì 23 febbraio.

Sword Art Online Re Hollow Fragment arriva per la prima volta su PC dopo aver riscosso un discreto successo su PS4 e PlayStation Vita, al momento non è chiaro se il gioco includerà contenuti bonus rispetto alle edizioni console e se sarà in vendita anche singolarmente, restiamo quindi in attesa di chiarimenti.