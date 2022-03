Sword Art Online Variant Showdown: Bandai Namco svela l'action gratuito per iOS e Android

Bandai Namco festeggia il decimo anniversario della saga che ha dato origine al gameverse di Sword Art Online annunciando ufficialmente Variant Showdown, un action GDR in sviluppo per iOS e Android e destinato ad approdare su sistemi mobile nel corso del 2022 come titolo free to play.

L'annuncio di Sword Art Online Variant Showdown s'accompagna alla pubblicazione del Reveal Trailer e del sito web di questa avventura in salsa action da vivere sul proprio smartphone o tablet d'elezione. Nel presentare il titolo, Bandai Namco invita tutti gli appassionati a seguire l'evento in streaming organizzato per sabato 2 aprile.

Nel corso di questo importante appuntamento mediatico, la speranza dei fan è ovviamente quella di ammirare delle scene di gameplay e di ricevere un chiarimento sulla finestra di lancio di Variant Showdown. L'evento in questione, con ogni probabilità, sarà solo in lingua giapponese, ma presumibilmente con sottotitoli in inglese in ragione dell'approdo di Variant Showdown nel 2022 su App Store e Google Play Store in Europa e Nord America.

Nell'attesa di ricevere ulteriori dettagli sulla storia e le primissime informazioni sull'esperienza ludica da vivere nei panni degli eroi dell'action che celebrerà il decimo anniversario dell'epopea anime e JRPG di SAO, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento sui videogiochi come Sword Art Online in stile giapponese.