Sword of the Sea, il trailer: nuova IP dal team di Journey, Abzu e The Pathless

Accanto al nuovo trailer di The Plucky Squire e alla presentazione dei primi dettagli di gameplay di Ghostrunner 2, il Playstation Showcase ha riservato diverso spazio anche alle piccole produzioni terze parti.

Tra queste ultime, non possiamo non citare Sword of the Sea, nuova IP firmata dagli sviluppatori di Giant Squid. Ampiamente apprezzata dal pubblico, la software house indipendente ha nel tempo portato su PC e console avventure videoludiche di grande pregio. Dalle sabbie dell'acclamato Journey, il team ha condotto il pubblico nelle profondità sottomarine con Abzu, per poi riemergerne con l'eccellente The Pathless.

Ora, la software house presenta Sword of the Sea, avventura presentata con il trailer che trovate in apertura a questa news. Inforcando una sorta di magico skateboard, i giocatori dovranno svelare il mistero racchiuso tra le sabbie di un deserto che cela in sé un antico oceano. Protagonista della storia sarà Wraith, un giovane che si ritrova ad affrontare una seconda vita tra le lande desolate della Necropoli degli Dei. Leviatani e delfini volanti sembrano essere solo alcune delle forme di vita di questo strano mondo.



Tra scenari suggestivi e colori intensi, Sword of the Sea si farà strada su PlayStation 5 e PC nel prossimo futuro. Al momento, l'Indie non dispone di una finestra di lancio.