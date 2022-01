Swords & Bones: il platform ispirato a Ghosts 'n Goblins si presenta in video su Switch

I ragazzi di SEEP pizzicano le corde della nostalgia dei patiti di Ghosts 'n Goblins annunciando la versione console, in esclusiva Switch, di Swords & Bones, un action platform in pixel art già disponibile da marzo 2021 su PC e destinato ad approdare su eShop nel corso del 2022.

Prodotto in collaborazione con RedDeerGames, il titolo pone gli appassionati del genere nei panni (o meglio, nell'armatura) di un coraggioso cavaliere chiamato a combattere orde di mostri, scheletri e fantasmi.

I rimandi alla serie di Ghosts 'n Goblins e alle avventure di Castlevania vengono ribaditi dagli stessi sviluppatori di SEEP nella scheda che illustra i contenuti della loro avventura fantasy in salsa hack 'n slash: prima di arrivare ai titoli di coda occorrerà superare oltre 50 livelli, 6 boss e due finali da sbloccare imboccando il relativo bivio narrativo.

Per avere la meglio su questa schiera di creature, l'eroe potrà contare su di un arsenale in costante evoluzione e sull'aiuto di mercanti, stregoni e PNG che, al prezzo di qualche moneta d'oro, forniranno incantesimi, armi e potenziamenti vari. Il tutto, ricostruito con una grafica pixel art in stile 16-bit e una colonna sonora in salsa chiptune.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale della versione Switch di questo intrigante retro-platform. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo video di Swords & Bones.