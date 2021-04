Swords of Legend Online arriva in Europa: mitologia cinese ed epici scontri nel 2021

Il mercato europeo e nordamericano si preparano ad accogliere Swords of Legend Online, interessante produzione ispirata alla mitologia dell'antica Cina e caratterizzata da frenetici combattimenti.

Action RPG di stampo MMO, il titolo è sviluppato dai team asiatici di Wangyuan Shengtang e Aurogon, pronti a proporre anche al pubblico occidentale la propria ultima creazione. Con il trailer che trovate in apertura a questa news, è stata infatti confermata una pubblicazione di Swords of Legend Online con supporto al doppiaggio inglese, al quale si aggiungono sottotitoli in lingua inglese, tedesca e francese.



Ambientato in un universo fantastico fortemente ispirato alla mitologia cinese, il suggestivo MMORPG propone un sistema di combattimento ad alto tasso di dinamismo, strutturato attorno alla disponibilità di 6 differenti classi, ognuna delle quali suddivisa in 2 ruoli liberamenti alternabili. Tra antiche guerre tra popoli, divinità guerriere e spade leggendarie, trovano spazio anche un sistema di housing che consente di personalizzare un'intera isola, una selezione di cavalcature volanti e un endgame ricco di esperienze PvP.

Al momento, non è stata ancora indicata una precisa data di uscita per il titolo, ma Swords of Legend Online si farà strada sul mercato occidentale nel corso dell'estate del 2021. Il gioco approderà in esclusiva su PC, con pubblicazione via Steam ed Epic Games Store.