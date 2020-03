SXSW cancellato a causa del Coronavirus, SEGA posticipa il panel di Sonic

La Città di Austin ha annunciato d'aver annullato il South by Soutwest 2020 (SXSW 2020) a causa delle preoccupazioni nei confronti dell'epidemia di Coronavirus.

Con un comunicato ufficiale, gli organizzatori della fiera - che celebra la convergenza delle armi cinematografiche, musicali e videoludiche - hanno spiegato che stanno valutando la possibilità di posticipare l'evento e che stanno valutando per fornire l'esperienza virtuale online del SXSW 2020 a tutti i partecipanti dell'edizione.

In ambito videoludico, l'edizione di quest'anno era particolarmente attesa poiché avrebbe dovuto ospitare un keynote di Reggie Fils-Aime (ex presidente di Nintendo of America) e un panel dedicato al futuro di Sonic the Hedgehog, durante il quale erano attesi un paio di "annunci speciali". I fan del porcospino saranno felici di sapere che l'evento di farà lo stesso: SEGA ha annunciato che si svolgerà "in un nuovo formato" nel corso del mese di aprile. Maggiori dettagli al riguardo verranno divulgati nelle prossime settimane.

L'epidemia di Coronavirus sta costringendo numerosi espositori a rivedere i propri piani. Nella giornata di ieri è stato annullato il TwitchCon, mentre nei giorni scorsi è toccata la stessa sorte alla Game Developer Conference 2020. L'organizzazione dell'E3 2020, dal canto suo, sta procedendo con i preparativi dell'edizione fissata per il prossimo mese di giugno.