Syberia 3 verrà pubblicato su Nintendo Switch a ottobre

Poco fa Microids ha annunciato che Syberia 3 verrà pubblicato su Nintendo Switch in formato fisico e digitale il prossimo 18 ottobre.

In aggiunta al gioco base, questa nuova versione includerà anche il DLC An Automaton with a Plan, in cui i giocatori sono chiamati a prendere il controllo di Oscar per scoprire una nuova parte della storia di Kate Walker, protagonista dell'avventura principale. In calce alla notizia potete ammirare la copertina dell'edizione per Nintendo Switch.

Syberia 3 di Benoit Sokal è già disponibile all'acquisto su PlayStation 4, Xbox One e PC dall'aprile del 2017. Il gioco, pubblicato a ben 13 anni di distanza dal secondo capitolo, narra una storia completante nuova e slegata dalle precedenti. Dopo aver lasciato l'isola, Kate Walker viene ritrovata in fin di vita sulle rive di un fiume dalla tribù youkol, un popolo nomade che accompagna i suoi struzzi delle nervi nella loro migrazione. Insieme, bloccati e prigionieri nella città di Valsembor, devono trovare il modo di proseguire il viaggio affrontando nemici e ostacoli imprevisti.