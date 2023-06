Syberia, la saga di videogiochi diventa una serie animata: torna Kate Walker

Dopo una lunga assenza dalle scene dell'attualità videoludica, la celebre saga ideata da Benoit Sokal si rende protagonista di un grande ritorno.

A un anno di distanza dalla pubblicazione di Syberia: The World Before (per tutti i dettagli trovate qui la nostra recensione di Syberia: The World Before), arriva infatti l'annuncio che l'IP diverrà presto una serie animata. La notizia arriva dai vertici di What The Prod, azienda che si è aggiudicata i diritti audiovisivi della saga di videogiochi. A dare concretamente forma al progetto sarà però Microids, publisher francese noto per aver trasformato in videogiochi molte serie a fumetti della tradizione franco-belga, da I Puffi ad Asterix e Obelix.

La nuova serie animata dedicata a Syberia vedrà il ritorno sulle scene della protagonista Kate Walker. Al suo fianco, troveranno spazio anche altri personaggi parte dell'universo creato da Benoit Sokal, da Oscar agli Youkol. L'avvocatessa originaria di New York si appresta dunque a esplorare ancora una volta l'Europa dell'est, alla scoperta di una versione alternativa della storia del Vecchio Continente.



Al momento non si hanno informazioni sul periodo di pubblicazione della serie animata, che purtroppo non potrà contare sul contributo di Benoit Sokal, venuto a mancare nel 2021, dopo un lungo periodo di malattia.