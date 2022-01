Syberia The World Before: annunciata la data di lancio definitiva su PC

Dopo il rinvio arrivato pochi giorni l'annuncio della data di lancio, il publisher Microids ha finalmente confermato quando potremo immergerci nella nuova avventura raccontata in Syberia The World Before.

Come annunciato da Microids e confermato sulla pagina Steam del gioco, Syberia The World Before sarà disponibile a partire dal 18 marzo di quest'anno. Il titolo a stampo narrativo sarà distribuito, oltre che sulla piattaforma di Valve, anche su Epic Games Store e GOG.com.

"Vaghen, 1937: Dana Roze è una ragazza di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista. Il suo futuro si fa però più cupo quando la minaccia fascista dell’Ombra Bruna incombe sull’Europa all’alba della Seconda Guerra Mondiale.

Taiga, 2004: Kate Walker sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità".

Effettuando il pre-order del gioco avrete diritto all'artbook digitale confezionato da Microids, mentre optando per la Digital Deluxe Edition otterrete come contenuti bonus la soundtrack digitale, la sceneggiatura del gioco in versione ridotta, ed il Game Fan Kit comprensivo di wallpaper, avatar e le storyboard del compianto Benoît Sokal.

In attesa del lancio, vi invitiamo a recuperare la nostra Anteprima di Syberia The World Before.