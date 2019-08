Syberia The World Before annunciato alla Gamescom 2019

Microids e Benoit Sokal hanno annunciato Syberia The World Before, nuovo episodio della serie che tanto successo ha riscosso a partire dai primi anni 2000, in particolar modo su PC.

Syberia The World Before è in fase di sviluppo da 18 mesi con la direzione artistica di Benoit Sokal, questo episodio vedrà Kate Walker alle prese con un nuovo mistero che la porterà a viaggiare per il mondo alla ricerca di preziosi indizi per portare a termine la sua missione.

Purtroppo non ci sono altri dettagli su Syberia The World Before, le piattaforme di destinazione non sono state annunciate e anche la data di uscita è avvolta nel mistero, Microids invita i giocatori a restare sintonizzati nei giorni della Gamescom 2019 per i primi screenshot e tutte le informazioni sul nuovo Syberia.

Non è chiaro al momento se il gioco uscirà solamente su PC o se vedrà la luce anche su console con un lancio simultaneo o separato, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Cosa ne pensate dell'annuncio di Syberia The World Before e del ritorno di Kate Walker?