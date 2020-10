Syberia The World Before, aspettando il gioco: prologo gratis su Steam

In occasione dell'edizione 2019 della Gamescom di Colonia, il team di Benoit Sokal e il publisher Microids hanno presentato al pubblico il primo trailer di Syberia: The World Before.

Nuovo capitolo destinato ad ampliare i confini della saga, l'inedita avventura si dipanerà lungo diverse epoche storiche, proponendo al pubblico una narrazione strutturata attorno a due protagoniste:

Nel 1937 , il giocatore si avventurerà tra le strade di Vaghen , nei panni di Dana Roze , una giovane di 17 anni destinata a divenire una talentuosa pianista. Sul suo cammino, tuttavia, si allunga ben presto l'ombra della minaccia fascista rappresentata da Ombra Bruna, sullo sfondo degli eventi che condurranno allo scoppio della II Guerra Mondiale;

I giocatori curiosi di saperne di più, saranno lieti di sapere che il team di sviluppo ha reso disponibile il. Il contenuto è infatti ora accessibile su, in maniera completamente. Per presentare l'iniziativa, è stato pubblicato il trailer dedicato che trovate in apertura a questa news.

Al momento, Syberia: The World Before non dispone di una di uscita precisa, ma la pubblicazione del gioco su PC resta attesa nel corso del 2021.