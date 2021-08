Syberia The World Before: l'avventura arriva su PC a fine 2021 e su console nel 2022

Dopo aver onorato la memoria del compianto Benoît Sokal, i vertici di Microsoft annunciano che lo sviluppo di Syberia The World Before è ormai prossimo alla conclusione e lo confermano svelando sia la data di lancio ufficiale su PC che l'intenzione di portare l'avventura grafica su console nel 2022.

Il prossimo atto dell'iconica avventura di Sokal promette di estendere i confini della saga per abbracciare due epoche storiche ben precise, proponendo così al pubblico un'esperienza narrativa che verterà attorno alle gesta compiute dalle due protagoniste Dana Roze e Kate Walker.

La prima, una ragazza di 17 anni di Vaghen che coltiva il sogno di intraprendere una brillante carriera da pianista, sarà chiamata a far fronte alla minaccia fascista dell'Ombra Bruna che incombe sull'Europa all'alba della Seconda Guerra Mondiale.

La seconda parte della storia si svolgerà invece nella Taiga del 2004 e si focalizzerà su Kate Walker, una donna imprigionata in una miniera di sale che, ritrovata la libertà dopo un tragico evento, parte per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.

Chi desidera esplorare il doppio universo tratteggiato dall'indimenticabile Sokal dovrà attendere fino al giorno del lancio su PC (Steam, GOG ed Epic Store) di Syberia The World Before. Le versioni console (non è ancora chiaro se solo PlayStation e Xbox o anche Nintendo Switch e Google Stadia) saranno disponibili nel corso del prossimo anno.