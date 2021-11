Syberia The World Before, il lancio è vicino: annunciata la data ufficiale

Alcuni mesi dopo il triste addio del maestro Benoit Sokal, Microids ha annunciato la data di lancio di Syberia The World Before, il nuovo capitolo della serie narrativa che che ci racconterà le storie di due ragazze appartenenti ad epoche diverse.

Syberia The World Before sarà disponibile su PC (via Steam, Epic Games Store e GOG) a partire dal 10 dicembre. Coloro che attendono il titolo su console dovranno invece attendere il 2022, così come era già stato anticipato dagli sviluppatori.

In Syberia The World Before seguiremo gli eventi di Dana Roze, una giovane di 17 anni di Vaghen che nel 1937 insegue il sogno di diventare una pianista professionista. Le cose si metteranno male per la ragazza, quando il gruppo fascista noto come l'Ombra Bruna e l'inizio della Seconda Guerra Mondiale cominceranno a mettere la sua vita in subbuglio.

Il titolo non si dimenticherà di Kate Walker, volto storico della saga curata da Sokal che seguiremo nella Taiga del 2004. La protagonista sopravvive come meglio può nella miniera di sale in cui è stata imprigionata, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per una nuova avventura alla ricerca della sua identità.



In cima alla notizia potete dare uno sguardo a 14 minuti di gameplay recentemente pubblicati online da Microids. Ricordiamo che il prologo dell'avventura è disponibile gratis su Steam.