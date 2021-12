Syberia The World Before non ce la fa: ufficiale il rinvio al 2022

Giusto pochi giorni prima Microids aveva confermato la data ufficiale di Syberia The World Before, previsto per il 10 dicembre 2021 su PC. Il publisher si ritrova però costretto a fare velocemente marcia indietro e dare una brutta notizia ai fan della serie.

Il nuovo Syberia, infatti, non uscirà più il 10 dicembre come atteso, ma è stato rinviato al primo trimestre del 2022. Non sono stati forniti dettagli più precisi sul periodo d'uscita, ma resta confermato l'arrivo su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG; sempre per il prossimo anno è previsto anche l'arrivo delle versioni console, su piattaforme tuttavia ancora da confermare.

"Siamo impegnati nel pubblicare il miglior gioco possibile, offrendo un'avventura immersiva che ci coinvolga e rimanendo fedeli all'universo creato da Benoit Sokal. Ci è sembrato necessario darci un po' più di tempo per per completare lo sviluppo del gioco nelle migliori condizioni possibili", afferma Microids in un comunicato volto a spiegare le ragioni dietro il posticipo. "Siamo già molto sicuri e desiderosi di condividere con voi le nuove avventure di Kate Walker, e siamo certo che i giocatori saranno entusiasti del prossimo episodio della serie", conclude.

In attesa di scoprire quando sarà possibile giocare al prossimo capitolo, la nostra recensione di Syberia 3 può essere un buon modo fare un ripasso ed immaginare cosa The World Before potrebbe fare ancora meglio rispetto al predecessore.