Syberia The World Before uscirà prima su PS5 e Xbox Series X/S: ecco le finestre di lancio

Le alte sfere di Microids colgono l'occasione offertagli dalla vetrina mediatica del Summer Game Fest per annunciare le finestre di lancio delle versioni console di Syberia The World Before: l'avventura grafica uscirà prima su PS5 e Xbox Series X/S.

Disponibile dal 18 marzo su PC, l'ultimo capitolo dell'iconica esperienza interattiva ideata dal compianto Benoit Sokal abbraccia due diverse epoche storiche per raccontare le gesta compiute da Dana Roze e Kate Walker.

La prima, una ragazza di 17 anni di Vaghen, coltiva il sogno di intraprendere una brillante carriera da pianista ma deve far fronte alla minaccia fascista dell'Ombra Bruna che incombe sull'Europa negli anni che precedono la Seconda Guerra Mondiale. La seconda parte della storia dipanata da Microids, invece, verte attorno alle vicende di Kate, una donna imprigionata in una miniera di sale che, riguadagnata la libertà dopo un tragico evento, decide di imbarcarsi in un lungo viaggio per andare alla ricerca della sua identità.

Sulla scorta delle ultime informazioni condivise dal publisher e sviluppatore francese, possiamo finalmente fissare la finestra di lancio delle versioni console di Syberia The World Before al mese di novembre, ma "solo" su PlayStation 5 e Xbox Series X/S: le edizioni destinate agli appassionati di avventure grafiche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, infatti, vedranno la luce dei negozi (sia fisici che in digital delivery) nel corso del 2023, presumibilmente nei primi mesi del prossimo anno. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Syberia The World Before.