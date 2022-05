Syberia The World Before uscirà anche su Nintendo Switch, arriva la conferma

Syberia: The World Before, avventura di Microds fresca di pubblicazione su PC (dove ha ampiamente ripagato la lunga attesa dei suoi fan), arriverà in futuro anche su Nintendo Switch.

A confermarlo è stato Lucas Lagravette, Director e Lead Writer del gioco, tra le pagine della rivista MCV/Develop. In mancanza di un trailer o di un annuncio ufficiale non siamo in grado di fornirvi una data d'uscita, tuttavia la notizia non sorprende più di tanto, poiché a cavallo tra il 2017 e il 2018 sono stati pubblicati su Nintendo Switch tutti e tre i giochi della trilogia originale, anche in edizione fisica. L'arrivo di The World Before ci sembra quindi la naturale prosecuzione dell'impegno preso dalla casa francese con i giocatori in possesso di Nintendo Switch.

Syberia The World Before, che durante la sua lavorazione è diventato orfano del creatore della serie Benoît Sokal, morto dopo una lunga malattia nel 2021, accompagna i giocatori in un viaggio attraverso le epoche mettendoli nei panni di due donne: Dana Roze, una giovane di 17 anni che intraprende una brillante carriera da pianista a Vaghen, nel 1937, nel periodo in cui la minaccia fascista stava incombendo sull'Europa; la ben nota Kate Walker, che nel 2004 sopravvive come meglio può in una miniera di sale della Taiga, fino a quando un tragico evento la spinge a partire per un nuovo viaggio alla ricerca della sua identità. Leggete la nostra recensione di Syberia The World Before per PC.