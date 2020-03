Syder Reloaded: lo shoot'em up dell'italiana Studio Evil sta per arrivare su Switch

Gli autori della software house bolognese Studio Evil (gli stessi di Super Cane Magic ZERO) sono lieti di annunciare l'apertura dei preordini e l'imminente arrivo su Nintendo Switch di Syder Reloaded, uno shoot'em up "vecchia scuola" che si rifà agli sparatutto spaziali a scorrimento in auge tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90.

L'esperienza ludica di Syder Reloaded darà modo agli appassionati del genere di intraprendere un'avventura spaziale a bordo di otto diverse astronavi, ciascuna dotata di uno suo peculiare stile e di elementi di equipaggiamento unici.

Come ogni buon shoot'em up che si rispetti, naturalmente anche nel nuovo progetto di Studio Evil troveremo una campagna principale piena zeppa di missioni con astronavi madre che ci lanceranno contro le loro infinite schiere di navicelle assassine. La storia di Syder Reloaded comprenderà sei livelli "maggiori" e due ambientazioni studiate per testare i riflessi degli utenti in modalità Survival.

Di particolare interesse è anche la presenza di quattro livelli di difficoltà, di una ricca serie di oggetti da acquisire per aumentare il potere distruttivo del proprio vascello, l'accesso a delle classifiche online e, sotto il profilo squisitamente grafico, l'opportunità di modificare l'aspetto del gioco con dei filtri ispirati a piattaforme come il Commodore 64, lo ZX Spectrum e l'Amiga HAM.

L'uscita di Syder Reloaded è prevista per il 13 marzo, nella sola versione digitale acquistabile e scaricabile dall'eShop di Nintendo Switch.