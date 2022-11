Symbiogenesis non è Parasite Eve: Square Enix svela il 'Metaverso artistico' con eroi NFT

Contrariamente a quanto sperato dai fan per il rumoreggiato ritorno di Parasite Eve con Symbiogenesis, Square Enix svela che le anticipazioni su questo nuovo marchio si riferiscono allo sviluppo di un'esperienza Web3 ambientata in un 'Metaverso artistico' pieno di personaggi da sbloccare tramite appositi NFT.

Symbiogenesis sarà perciò uno dei primissimi progetti di Square Enix basati su NFT 'narrativi', un titolo che lo stesso colosso giapponese descrive come un universo a se stante con tante collezioni digitali realizzate da zero, ambientate in un mondo autonomo e con tanti personaggi che si trovano in simbiosi.

Ciascuno dei personaggi-NFT ottenuti dai giocatori potrà essere utilizzato come eroe in una storia che si svolge in un mondo alternativo in cui l'utente sarà chiamato a completare diverse missioni che vertono attorno a temi come la monopolizzazione e la distribuzione delle risorse nell'epoca contemporanea.

Square Enix sottolinea che le vendite dei primi NFT legati al progetto di Symbiogenesis inizierà ufficialmente nella primavera del 2023, contestualmente al lancio di un 'servizio browser gratuito' per gestire questa blockchain videoludica e utilizzare gli eroi-NFT di una storia che muterà in funzione delle scelte compite dai giocatori.