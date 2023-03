Symbiogenesis: il teaser trailer rivela cos'è il nuovo gioco basato sugli NFT

Ad oltre quattro mesi da quando Square Enix ha svelato il metaverso artistico con eroi NFT, Symbiogenesis, il noto publisher è tornato alla carica sul progetto dedicato al Web 3.0 con un nuovo teaser trailer del venturo gioco. Si sa che Symbiogenesis è un'esperienza basata sulle tecnologie del Web, ma cos'è con esattezza?

A rivelare ulteriori dettagli sulla ventura produzione è la stessa Square Enix che, tramite un sito appositamente ideato, ha spiegato al mondo intero ciò che gli utenti potranno vivere in un prossimo futuro. "L'umanità è riuscita a sopravvivere vivendo nel continente fluttuante, l'ultimo sicuro paradiso terrestre dove vivere è ancora possibile nonostante l'inquinamento. Non essendoci più conflitti, le persone vivono mentre recuperano progressivamente l'ormai perduta civiltà del passato".

"Tuttavia", riporta sempre il sito di Square Enix, "le loro vite pacifiche sono state scosse dall'improvviso attacco del Drago, che ha messo in pericolo l'esistenza stessa del continente fluttuante. Mentre l'umanità lotta per respingere il suo attacco, si sono trovati di fronte a delle scelte che determineranno il loro destino. Svelando il mistero dietro le origini di questo mondo, loro prenderanno le decisioni necessarie per condurlo verso un futuro ideale".

Queste sono le informazioni relative alla componente narrativa che verrà messa in piedi con Symbiogenesis. Tuttavia, le informazioni non terminano qui: sempre dalla medesima fronte è infatti possibile evincere maggiori dettagli sul progetto, come nel caso della presenza di 10 mila personaggi NFT dal design e dalla storia unica.

Il gioco viene definito da Square Enix come un "intrattenimento narrativo" basato sullo sblocco di NFT. Esso sarà incentrato su alcune meccaniche di esplorazione del mondo di gioco, volte alla scoperta dei segreti che dominano il continente fluttuante e non solo. Sappiamo inoltre che la struttura narrativa di Symbiogenesis sarà caratterizzata da una suddivisione in capitoli: non si tratta di un elemento marginale nell'ottica dell'intera produzione, in quanto il livello di difficoltà sarà univocamente tarato per garantire un'esperienza story-driven accessibile a tutti.

Inoltre, l'intero impianto ludico è stato concepito per favorire il sistema basato su NFT, nonostante sia possibile giocare e completare i sei capitoli della storia senza possedere NFT. Si tratta di un progetto dal concept davvero interessante per gli amanti delle peculiarità del Web 3.0, soprattutto a fronte del tentativo - in parallelo - di offrire un coraggioso spettacolo a base di azione su PS5 con Final Fantasy 16 e produzioni videoludiche più in linea con gli stilemi del medium di riferimento.