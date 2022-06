Symphony of War: lo strategico RPG ispirato a Fire Emblem disponibile su PC

La terza edizione del Guerrilla Collective è stata l'occasione per vedere il trailer di lancio per Symphony of War: The Nephilim Saga, un RPG Strategico dalle atmosfere medievali ispirato alla celebre serie di Fire Emblem realizzata da Nintendo.

Sviluppato da Dancing Dragon Games e pubblicato da Freedom Games, Symphony of War è disponibile da ora su PC, sia su Steam che su Epic Games Store, pronto per intrattenere tutti gli amanti degli strategici alla ricerca di nuove sfide e coinvolgenti battaglie con le quali cimentarsi. Il titolo è ambientato a Tahnra, alle prese con una devastante guerra dopo che l'Imperatrice Florina è stata spodestata dal leader di una nazione avversaria pronta ad invadere il regno. Tocca al giocatore ed al suo esercito impedire che Tahnra cada definitivamente nelle mani del nemico.

La gestione delle proprie unità ed un'attenta strategia si rivelano fondamentali per riuscire a portare a casa la vittoria. Tra fanteria, cavalieri ed arcieri, giusto per citarne alcune delle truppe a nostra disposizione, l'azione promette di rivelarsi coinvolgente ed impegnativa, turno dopo turno.

Se Symphony of War The Nephilim Saga attira la vostra attenzione, ricordiamo che il gioco al lancio è disponibile a 15,99 euro per alcuni giorni, per poi salire a 19.99 euro a partire dal 17 giugno 2022. Affrettative dunque a farlo vostro!