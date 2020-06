SYN: l'action cyberpunk di Tencent si mostra nella tech demo con vista sulla nextgen

Il colosso videoludico cinese Tencent annuncia il progetto di SYN, un action ad ambientazione cyberpunk in sviluppo presso gli studi Lightspeed & Quantum e destinato ad approdare non prima del 2021 su PC e console, presumibilmente su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Nel corso della presentazione, Tencent ha tratteggiato i contorni dell'esperienza di gioco di SYN attraverso una tech demo che mette in luce i punti di forza del comparto grafico spunto dall'Unreal Engine 4.

L'evento digitale che ha svelato SYN lo descrive come un progetto destinato alla commercializzazione globale in Asia, Europa e Nord America, senza cioè essere lanciato solo ed esclusivamente sul mercato interno cinese come molti altri titoli targati Tencent (come dimenticare Code Vitality, il clone di Days Gone?).

La tech demo non ha mostrato delle scene di gameplay propriamente dette ma si è focalizzato sul sistema di creazione dei personaggi, ciascuno caratterizzato da diversi elementi customizzabili sia a livello estetico che "funzionale". L'editor di SYN comprende infatti un modulo per scegliere l'auto da impiegare nell'esplorazione libera della mappa a mondo aperto e un sistema per personalizzare il gigantesco cyber-pet che ci seguirà durante l'avventura.

Cosa ne pensate della tech demo di SYN? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che Tencent ha da poco annunciato anche Metal Slug Code J e Pokemon Unite per sistemi mobile, entrambi sviluppati da TiMi Studios.