SYN, la Cina sfida Cyberpunk 2077: alla scoperta dell'FPS di Tencent

Il gigante asiatico Tencent non nasconde la sua voglia di andare alla conquista del mercato occidentale. Nella giornata di ieri ha così presentato SYN, un FPS next-gen ad ambientazione cyberpunk in sviluppo presso gli studi di Lightspeed & Quantum che non vedrà la luce prima del 2021 su PC e, presumibilmente, PlayStation 5 e Xbox Series X.

La scelta dell'ambientazione non stupisce più di tanto, dal momento che la febbre per il cyberpunk, quando mancano pochi mesi alla pubblicazione del kolossal di CD Projekt RED - Cyberpunk 2077 - non è mai stata così alta. Durante la presentazione Tencent ha tratteggiato i contorni dell'esperienza con una tech demo che mette in luce i punti di forza del comparto grafico spinto dall'Unreal Engine 4.

SYN è uno sparatutto in prima persona open world ambientato nel 2035, in un universo digitale caratterizzato da uno stile accattivante che mescola il tratto tipicamente futuristico di matrice cyberpunk con il gusto per il bizzarro delle correnti orientali. Grande enfasi è stata posta sul sistema di creazione del personaggio, che consentirà ai giocatori di scegliere fra tre classi diverse - Anarchy, Enforcer e Motorheads - ognuna dotata ovviamente di abilità specifiche. Per scoprire tutti gli altri dettagli emersi durante la presentazione vi consigliamo di guardare il Video Speciale che abbiamo confezionato appositametne e allegato in cima a questa notizia.