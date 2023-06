Synapse: la data di lancio dell'esclusiva PS VR2 annunciata con un trailer

Un nuovo trailer diffuso da Sony ci consente di conoscere la data di debutto di Synapse, un nuovo sparatutto "telecinetico" in arrivo su PlayStation VR 2 curato da nDreams, già autori di titoli come Phantom Covert Ops, Fracked, Far Cry VR Dive Into Insanity e The Assembly.

Il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia rivela come i giocatori aggiorneranno ed evolveranno il loro arsenale e le loro abilità telecinetiche mentre combattono nelle profondità della mente di un nemico dello stato.

La descrizione del gioco offerta da nDreams ci assicura che Synapse è più di uno sparatutto, e si rivelerà un'avvenutura in cui ci addentreremo in un mondo ostile e surreale per superare le sue difese usando una combinazione di armi e poteri telecinetici.

Nei panni di un agente, invaderai il subconscio di un famigerato nemico dello stato e combatterai i prodotti contorti della sua mente. Evolvi e padroneggia il tuo stile di combattimento combinando abilità e abilità sempre più sofisticate. Padroneggia l'arte del combattimento a doppia impugnatura utilizzando i controller PS VR2 Sense e preparati a lasciarti travolgere da affascinanti paesaggi mentali progettati per sfruttare appieno i display 4K HDR.

Come ci viene rivelato al termine del trailer, Synapse uscirà in esclusiva su PS VR2 il 4 luglio. Sulle nostre pagine trovate riassunti tutti i giochi in arrivo su PlayStation VR 2.