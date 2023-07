Synapse disponibile su PlayStation VR2: lo sparatutto in Realtà Virtuale combatte in video

L'esclusiva PS VR2 Synapse è finalmente disponibile su PlayStation 5 e i ragazzi di nDreams celebrano l'evento con l'immancabile video di lancio che ci immerge nelle atmosfere sci-fi di questo sparatutto in Realtà Virtuale.

Realizzata dagli autori di Phantom Covert Ops, Fracked, Far Cry VR Dive Into Insanity e The Assembly, Synapse è un'esperienza in soggettiva che proietta i patiti del genere in una dimensione onirica e piena di creature mascherate dalle sembianze umanoidi e di enigmatiche arcologie protette da questa schiera di nemici.

Il titolo, come suggerito dal nuovo gameplay trailer, alterna frenetiche sequenze sparatutto a fasi stealth più riflessive ma non meno adrenaliniche, offrendo così agli appassionati l'opportunità di variare il gameplay per vivere avventure all'insegna dell'originalità. Nel corso dell'avventura dovremo "trasformare la mente in un campo di battaglia", spiega nDreams per descrivere il gunplay e le fasi di combattimento ed esplorazione basate sull'utilizzo dei poteri di telecinesi del protagonista.

L'esperienza a tinte sci-fi di Synapse è perciò accessibile da oggi, martedì 4 luglio, in esclusiva per PS5 su PlayStation VR2. Cosa ne pensate del nuovo sparatutto 'telecinetico' di nDreams? Date un'occhiata al Launch Trailer e fatecelo sapere con un commento.