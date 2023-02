Synapse su PS5: nDreams svela l'avventura sparatutto per PlayStation VR2

In coincidenza del PlayStation State of Play di febbraio, nDreams ha solleticato la curiosità degli appassionati di sparatutto in Realtà Virtuale annunciando ufficialmente l'avventura sci-fi nDreams per PlayStation VR2.

La nuova esperienza in soggettiva realizzata dalla software house che ha dato forma a Phantom Covert Ops, Fracked, Far Cry VR Dive Into Insanity e The Assembly cala i patiti del genere in una dimensione onirica piena di bizzarre arcologie difese da una schiera altrettanto enigmatica di creature mascherate dalle sembianze umanoidi.

Stando a quanto propostoci da nDreams nel gameplay d'annuncio di Synapse, la loro prossima avventura alternerà frenetiche sequenze sparatutto a fasi stealth e 'riflessive' che daranno modo ai giocatori di scoprire i segreti di questo universo alternativo.

La sinossi ufficiale di Synapse lo descrive come un titolo che permetterà ai giocatori di "trasformare la mente in un campo di battaglia e scatenare l'antieroe che è in te con una potenza di fuoco brutale in una mano e un'impetuosa telecinesi nell'altra".

La commercializzazione di Synapse è prevista nel 2023 su PS5, rigorosamente in esclusiva per PlayStation VR2. Date un'occhiata al reveal trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo FPS in Realtà Virtuale.