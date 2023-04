Synced: è disponibile una demo single player per lo sparatutto roguelite gratis

A distanza di qualche mese dalla fase di Open Beta di Synced, durante la quale i giocatori hanno potuto mettere alla prova le modalità cooperative e competitive dello sparatutto free to play, gli sviluppatori hanno deciso di pubblicare una speciale demo a tempo incentrata sul single player.

Per celebrare la Eastern Game Fest su Steam, il team di sviluppo ha infatti reso disponibile sul client Valve una versione di prova che sarà scaricabile e giocabile solo ed esclusivamente fino al prossimo 19 aprile 2023. L'obiettivo di questa versione di prova è quello di consentire ai giocatori di dare un'occhiata a tutte quelle modifiche che sono state apportate in seguito alla conclusione della Beta, seguendo i feedback degli utenti. In aggiunta, la Solo Demo permette di utilizzare una serie di mod inedite per le bocche da fuoco ed un'abilità completamente nuova che prende il nome di Nano Leap. Chiunque fosse interessato, può già procedere al download della demo sulla pagina del gioco su Steam.

Per chi non lo sapesse, l'arrivo di Synced sugli scaffali virtuali di Steam ed Epic Games Store è prevista per l'estate del 2023, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X|S arriveranno entro la fine dell'anno.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare il provato di Synced, titolo che abbiamo giocato per un bel po' di ore nel corso della fase di Open Beta.