Synced entra in Open Beta: un tripudio di esplosioni e nanomacchine nel nuovo gameplay

Il buon esito dei test condotti nella fase Alpha di Synced consente a Level Infinite e NExT Studios di guardare con fiducia al futuro del loro sparatutto in terza persona ispirato a The Division. Dal 10 dicembre al 15 gennaio, tutti gli appassionati del genere potranno partecipare all'Open Beta di Synced.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Synced è uno sparatutto rogue-looter ambientato in un futuro post-apocalittico dove la nanotecnologia è diventata la spina dorsale della civiltà umana. A seguito del cataclisma noto come Collasso, le nanomacchine si rivolteranno contro i propri creatori e ne consumeranno l'essenza per trasformarli nei letali Nano.



Starà perciò ai giocatori scongiurare la minaccia della completa estinzione del genere umano assumendo il controllo dei Runner, una squadra di assaltatori chiamata a setacciare il quadrante di Meridian per andare alla ricerca del Nerva, una sostanza nano-energetica da utilizzare contro i Nano.



La fase di Open Beta di Synced, a cui partecipare su Steam o dal sito ufficiale del nuovo titolo di Level Infinite, darà accesso al settore di Meridian per completare tutta una serie di attività PvE e PvP in squadre composte da tre Runner. In cima alla notizia trovate il video che illustra i contenuti fruibili durante la fase di beta testing e descrive il gameplay di questo looter shooter a tinte sci-fi.