Synced Off-Planet è come The Division, ma con i zombie robot: scopriamolo assieme

Prosegue il piano di espansione di Tencent, che sta facendo di tutto per imporsi anche nel mercato dello sviluppo tripla A. Il suo nuovo progetto, affidato ai ragazzi della sussidiaria NExT Studios, si chiama Synced Off-Planet, e s'ispira palesemente a The Division per offrire un'esperienza PvPvE a base di zombie robot.

Synced: Off-Planet è ambientato in un futuro post-apocalittico nel quale le ambizioni della razza umana l'hanno condotta sull'orlo dell'estinzione. Le nanotecnologie, nate per perfezionare le vite degli uomini, le hanno invece distrutte, annichilendo la civiltà così come la conosciamo. Gli ultimi sopravvissuti, mentre si fanno la guerra per le poche risorse a disposizione, devono anche vedersela con le orde di robot-zombie (noti come Nanos) che ormai dominano la Terra.

La principale attrattiva di Synced: Off-Planet è in ogni caso la componente ludica, che prevede partite alle quali possono partecipare fino a un massimo di 50 giocatori, all'interno di vaste mappe di gioco completamente esplorabili. Gli utenti potranno decidere se agire in maniera autonoma (a proprio rischio e pericolo), oppure se stringere alleanze con altri superstiti in modo da formare gruppi coesi mediante i quali fronteggiare qualunque ostilità, umana o cyborg, a suon di pistole, fucili, granate e gadget sofisticati.

Il gioco è al momento previsto solamente per PC, e può già vantare un discreto impatto grafico per merito di una buona implementazione del Ray-Tracing. Le similitudini con The Division sono palesi, ma per maggiori dettagli vi invitiamo a guardare il Video Speciale in apertura di notizia e a leggere la nostra anteprima di Synced: Off-Planet.