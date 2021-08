SYNCED Off Planet: il gioco ispirato a The Division sarà alla Gamescom 2021

Mancano meno di ventiquattro ore alla cerimonia d'apertura della Gamescom 2021 presentata da Geoff Keigley, i cui profili social stanno anticipando alcuni dei prodotti che verranno mostrati all'evento, tra i quali troviamo anche SYNCED: Off Planet.

Arriva direttamente dall'ex giornalista videoludico la conferma della presenza di una world premier all'Opening Night Live di domani, ovvero lo story trailer di SYNCED: Off Planet. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il titolo in questione è uno shooter con visuale in terza persona che porta meccaniche di gioco che si rifanno a Tom Clancy's The Division all'interno di un universo popolato da zombie-robot. Non è da escludere che in occasione dell'evento si parlerà anche della versione Alpha dello sparatutto, le cui iscrizioni sono state aperte proprio qualche giorno fa sul portale ufficiale.

In attesa di scoprire cosa ci mostreranno gli sviluppatori domani sera, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Synced: Off-Planet. Non dimenticate inoltre che sul canale Twitch di Everyeye seguiremo e commenteremo in diretta l'Opening Night Live con Geoff Keighley, durante la quale assisteremo al nuovo trailer di Death Stranding Director's Cut e il primo video gameplay della campagna di Call of Duty Vanguard.