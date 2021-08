SYNCED Off Planet: story trailer e fase Alpha per lo sparatutto ispirato a The Division

Nel corso della Opening Night Live che dà ufficialmente il via alla GamesCom 2021, ha trovato spazio anche SYNCED: Off Planet, il nuovo sparatutto sviluppato dai ragazzi di NEXT Studios fortemente ispirato alla serie di Tom Clancy's The Division di Ubisoft.

SYNCED: Off Planet è ambientato all'interno di un mondo di gioco devastato dalla tecnologia, in cui imperversano orde di zombie-robot. Sarà compito del giocatore, assieme ai suoi compagni, quello di fermare le creature e porre rimedio a quella che avrebbe dovuto essere la più grande invenzione dell'uomo.

"SYNCED: Off-Planet è uno sparatutto ambientato in un futuro tecno-apocalittico. Combatti insieme contro le squadre nemiche e sincronizzati con le classi di compagni Nano e schierati in combattimento. Rafforza la tua squadra, potenzia le tue armi e scopri come la più grande innovazione della società è andata storta".

Il titolo permette di prendere parte a team di tre giocatori, nonché di personalizzare il proprio stile di gioco sbloccando progressivamente nuove abilità, sfruttare i companion Nano e le numerose interazioni ambientali. Collegandovi al sito ufficiale del gioco potrete iscrivervi alla fase Alpha del gioco.

Per saperne di più sulla produzione di NEXT Studio e Proxima Beta SG, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima di SYNCED: Off Planet.