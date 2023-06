Synced: lo sparatutto roguelite gratuito è in Demo durante lo Steam Next Fest

Il tripudio di esplosioni e nanomacchine di Synced riprende in occasione dello Steam Next Fest di giugno. Level Infinite e gli studi NExT colgono al volo l'occasione offertagli dalla nuova iniziativa di Valve per rendere disponibile una nuova Demo di questo interessante sparatutto roguelite.

Lo shooter degli studi NExT trae ispirazione dalla serie di The Division per proiettarci in un futuro post-apocalittico dominato dalla battaglia scatenata dalle nanomacchine contro i propri creatori. Starà perciò ai giocatori scongiurare la minaccia della totale estinzione della specie umana entrando a far parte dei Runner, una squadra di assaltatori chiamata a setacciare il quadrante di Meridian per reperire una sostanza nano-energetica (il Nerva) da utilizzare per abbattere le macchine ribelli.

Disponibile dal 19 al 26 giugno come parte delle iniziative legate allo Steam Next Fest estivo, la Demo di Synced Off Planet garantisce l'accesso a un ampio settore di Meridian, alle attività PvE basate sull'esplorazione libera della mappa e alle sfide offerte dalle modalità PvP Solo e Squad.

Date perciò un'occhiata al video e alle immagini della nuova versione dimostrativa di Synced Off Planet e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sparatutto a tinte sci-fi.