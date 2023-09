SYNDUALITY Echo of Ada: la caduta di Amasia al centro del nuovo trailer

Si continua a parlare di Synduality Echo of Ada, avventura dai toni post-apocalittici sviluppata da Game Studio. Attraverso un nuovo trailer facciamo ora la conoscenza più ravvicinata di alcuni personaggi chiave della vicenda, oltre ad avere un ulteriore assaggio del gameplay e del mondo di gioco.

Il filmato si concentra sulla caduta della città di Amasia, un tempo considerata un autentico paradiso sotterraneo, costringendo così gli esseri umani a dover ritornare in superficie, in una realtà popolata da temibili creature deformi chiamate Enders, un pericolo per tutti i sopravvissuti. Toccherà a noi scoprire cosa è accaduto ad Amasia, ritornando tra le rovine della metropoli decaduta per trovare tracce delle attività del Drifter Alba e del suo Magus, Ada, sospettati di essere gli artefici del disastro che ha coinvolto il sottosuolo.

Il nostro eroe, a sua volta un Drifter, verrà inviato sul posto assieme al proprio Magus dopo che la prima squadra investigativa è sparita nel nulla. Sarà dunque nostro compito non solo capire qual è stato l'effettivo ruolo di Alba ed Ada nel disastro, ma anche trovare tutti i superstiti della precedente spedizione, attraverso un'avventura dalla forte componente narrativa e che promette intriganti colpi di scena. In rete è inoltre comparsa un'anteprima della demo di Synduality del TGS 2023, che permette ai giocatori di ampliare ulteriormente le proprie conoscenze sulla produzione targata Bandai Namco.

Previsto inizialmente per il 2023, Synduality è stato rinviato a data da destinarsi: l'uscita è prevista su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.