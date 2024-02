Synduality Echo of Ada: personalizzazione al potere nel nuovo video

Al video approfondimento di Synduality Echo of Ada sulla caduta di Amasia fa seguito un secondo trailer che offre a Game Studio Inc. e Bandai Namco l'opportunità di elencare le numerose opzioni per la customizzazione dei personaggi e dei mech.

Il filmato confezionato dagli sviluppatori nipponici ci reimmerge nelle atmosfere di questo sparatutto in terza persona a tinte sci-fi per farci familiarizzare, appunto, con gli strumenti integrati nel profondo editor di personaggi e mech.

Con l'ausilio di questi strumenti, i giocatori potranno rinsaldare ulteriormente il proprio legame con le intelligenze artificiali Magus e i veicoli armati Cradle, con un'infinità di parametri da configurare per modificare il volto, le fattezze, le decalcomanie e le singole componenti modulari degli automi e dei mech.

Sempre attraverso l'editor sarà possibile modificare le abilità disponibili per il Magus e le combinazioni di archetipi di equipaggiamento e armi dei Cradle da battaglia. Il paradiso perduto nel mondo distopico di Synduality potrà essere esplorato da tutti i fan di sparatutto basati sui mech nei prossimi mesi, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: nel frattempo, date un'occhiata al nuovo trailer e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questa IP fantascientifica firmata Bandai Namco.