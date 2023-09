SYNDUALITY Echo of Ada è rinviato: non esce nel 2023, ma c'è un teaser del gameplay

C'è una notizia buona e c'è una notizia cattiva: la prima è che SYNDUALITY: Echo of Ada sarà presente al Tokyo Game Show 2023 con una demo hands-on giocabile per la prima volta, la seconda è che la finestra di uscita del gioco è stata posticipata.

La release del progetto firmato da Game Studio e pubblicato da Bandai Namco si sposta dal 2023, precedentemente comunicato, a data da definirsi. Per l'arrivo del gioco su PlayStation 5, Xbox Series, e PC (Steam), dovremo quindi attendere ancora un po'. Nel messaggio del team di sviluppo si legge quanto segue:

"Sappiamo che molti sono entusiasti di ricevere altre notizie sul gioco, ma il team avrà bisogno di un po' più di tempo per preparare i vostri CRADLECOFFIN e Magus per l'uscita!

Mentre continuiamo a lavorare sullo sviluppo e sui miglioramenti del gioco, presto arriveranno altri aggiornamenti. Vi preghiamo di attendere maggiori informazioni in futuro, comprese le opportunità di vedere in anteprima SYNDUALITY Echo of Ada di persona."

Fortunatamente, possiamo in effetti aspettarci tante nuove informazioni dall'imminente fiera del gaming a Tokyo. Nella line-up di Bandai Namco al Tokyo Game Show 2023, infatti, è prevista una demo giocabile di SYNDUALITY: Echo of Ada. In più, per addolcire l'attesa, Bandai Namco ha pubblicato un breve video teaser del gameplay, che trovate in cima a questo articolo.