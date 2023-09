SYNDUALITY Echo of Ada: spunta la video anteprima della demo giocabile al TGS 2023

La stampa giapponese ha avuto la possibilità di provare in anteprima la demo di SYNDUALITY Echo of Ada giocabile al Tokyo Game Show 2023 e non sono tardate ad arrivare tutte le impressioni raccolte da quest'esperienza di gioco, inclusi dei video.

Naturalmente, se preferite restare completamente all'oscuro dei contenuti sul nuovo gioco di Bandai Namco e sul suo mondo post-apocalittico, consigliamo di rimandare la visione del video e la lettura di questo articolo a un secondo momento, onde evitare spoiler.

SYNDUALITY: Echo of Ada è, infatti, ambientato nel 2222, anni dopo che una misteriosa pioggia velenosa battezzata come "Le Lacrime della Luna Nuova" ha spazzato via la maggior parte dell'umanità e riportato alla luce creature deformi che cacciano la popolazione. Gli umani si sono rifugiati in un sotterraneo chiamato Amasia, dove hanno scoperto forme di intelligenza artificiale chiamate Magus con le quali hanno iniziato a collaborare.

Nel corso del gioco, dovremo collezionare cristalli AO, una risorsa rara disponibile sulla Terra. Con l'aiuto dei Magus, dovremo affrontare gli Enders, delle creature xenomorfe. Via via che proseguiremo nell'avventura, rafforzeremo il legame con i nostri compagni IA.

Per spostarci e combattere, invece, dovremo affidarci ai Cradle Coffins, veicoli armati che è possibile controllare e personalizzare completamente per adattarli al proprio stile di gioco. Potremo, inoltre, fare squadra con altri giocatori online per aiutarli nelle loro missioni oppure osteggiarli per poterli depredare delle loro preziose risorse.

Vi ricordiamo che SYNDUALITY Echo of Ada è stato rinviato a data da definirsi nel 2024.