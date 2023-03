Synduality guadagna un nome ufficiale, un anime e un nuovo trailer dall'AnimeJapan 2023

Synduality è stato annunciato a settembre 2022 nel corso dello State of Play di Sony, il gioco di Bandai Namco è poi sparito dai radar ma è tornato a mostrarsi questo weekend nel corso dell'evento AnimeJapan 2023.

Iniziamo con il nome del gioco, ora conosciuto come Synduality Echo of Ada, questo il titolo ufficiale del nuovo progetto del publisher giapponese, per l'occasione è stato mostrato anche un nuovo breve trailer con sequenze di gameplay.

Durante l'evento inoltre è stato presentato anche il trailer della serie anime intitolata Synduality Noir e che dovrebbe essere trasmessa in Giappone nel corso del 2023 o 2024, mentre il gioco uscirà quest'anno su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (via Steam).

Synduality dunque è un "Media Franchise" in piena regola, Bandai Namco sta lavorando non solo sul videogioco ma anche sulla serie televisiva animata e chissà che non ci siano già piani per manga, action figure e altro merchandising ispirato alla nuova IP.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Synduality, il nuovo gioco di Bandai Namco si presenta come uno sparatutto con gigantesca Mecha, ambientato in un mondo distopico dove la magia sembra farla da padrone. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per saperne di più.