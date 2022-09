Synduality, viene mostrato ufficialmente il nuovo gioco di Bandai Namco

Non sono mancati i colpi di scena nel corso dell'ultimo State of Play, tenutosi nella notte del 14 settembre. Nel corso dell'intera presentazione, infatti, vi sono stati diversi annunci attinenti al mondo Playstation 5 e non solo, come la presentazione di Demeo tra i nuovi titoli di Playstation VR2 ed altro ancora.

Nel corso dello State of Play, assieme al nome di grandi titoli esclusivi Playstation come God of War Ragnarok presentatosi con un nuovo story trailer, Bandai Namco ha mostrato al grande pubblico - per la prima volta - Synduality. Questa nuova avventura è ambientata in un futuro distopico, in cui l'avanzamento tecnologico ha raggiunto dei livelli surreali, quasi magici.

Il trailer di presentazione si apre dapprima con una cinematica pre-renderizzata, che lascia spazio ad alcune fasi di gameplay catturate su Playstation 5 e che mostrano alcune fasi esplorative e di combattimento incentrate sull'interazione tra il compagno IA, Magnus, del protagonista e il mondo esterno.

Il tutto avviene tramite la guida di un robot, le cui movenze e sistema di shooting richiama alla lontana produzioni dal calibro di Daemon X Machina. Inoltre, nel corso del breve trailer si intravedono delle sezioni con altre macchine, le quali lasciano presagire la presenza di una componente multiplayer online, la quale richiederà l'abbonamento al servizio Playstation Plus.

La presentazione giunge al termine con l'annuncio della pubblicazione di Synduality in un generico 2023. Nell'attesa di altre informazioni, dunque, non possiamo far altro che rimandarvi al trailer ufficiale del titolo.