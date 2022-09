Syphon Filter 2 sta arrivando su PlayStation Plus con supporto per i Trofei

Sony ha annunciato i giochi gratis PlayStation Plus Premium ed Extra di settembre 2022, tra questi c'è anche un classico della prima PlayStation, ovvero Syphon Filter 2, come ricordato da Bend Studio, fortemente legati al brand Syphon Filter da oltre vent'anni.

Gli autori di Days Gone ricordano sul proprio profilo Twitter che Syphon Filter 2 è in arrivo nella lineup dei giochi classici per gli abbonati PlayStation Plus Premium ed Extra, con tanto di supporto per i Trofei, informazione questa però non confermata da Sony su PlayStation Blog, che non cita in alcun modo la compatibilità con i Trofei.

Syphon Filter 2 è uscito nel 2000 su PlayStation riscuotendo un successo minore rispetto al primo Syphon Filter del 1999, ma diventando comunque un classico del catalogo PS1. Il terzo Syphon Filter è stato invece pubblicato nel 2001, alla fine del ciclo vitale della console, passando inosservato agli occhi del grande pubblico che in quel momento aveva occhi solamente per le piattaforme a 128 bit.

L'arrivo di Syphon Filter 2 su PlayStation Plus permetterà ai giocatori di riscoprire il sequel delle avventure di Gabe Logan, il gioco sarà disponibile dal 20 settembre per gli abbonati con profilo Premium insieme a The Sly Collection, Sly Cooper Ladri nel Tempo, Bentley's Hackpack, Toy Story 3 e Kingdom of Paradise.