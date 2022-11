Syphon Filter 3 in arrivo su PS Plus Classics, versione remastered per Ghost Trick?

Come riportato da Gematsu, la Game Rating and Administration Committee coreana ha recentemente classificato Syphon Filter 3 per PlayStation 5 e PlayStation 4, il che suggerisce che lo storico titolo firmato Bend Studio potrebbe presto essere aggiunto al catalogo di PlayStation Plus Classics.

Sviluppato da Bend Studio, Siphon Filter 3 è stato lanciato per la prima volta per PlayStation il 6 novembre 2001 in Nord America e il 30 novembre 2001 in Europa. Syphon Filter e Siphon Filter 2 sono già disponibili come parte del catalogo PlayStation Plus Classics ed sia Siphon Filter: Dark Mirror che Siphon Filter: Logan's Shadow erano stati precedentemente valutati in Corea.

È stata inoltre registrata una nuova classificazione in riferimento a "Ghost Trick". Gamepia, che gestisce già diversi titoli di Capcom in Corea (tra cui anche Resident Evil 4 Remake), viene citato come editore del prodotto. La valutazione potrebbe suggerire una sorta di remastered, o riedizione di qualche sorta di Ghost Trick: Phantom Detective. Il gioco è stato originariamente lanciato per DS il 19 giugno 2010 in Giappone, ed in seguito l'11 gennaio 2011 in Nord America e il 14 gennaio 2011 in Europa. Una versione iOS tramite App Store è arrivata il 16 dicembre 2010 in Giappone e il 2 febbraio 2012 in tutto il mondo.