Syphon Filter Dark Mirror in arrivo su PS Plus Premium: lo suggerisce la lista dei trofei

Syphon Filter Dark Mirror potrebbe essere presto in arrivo sul tier Premium di PlayStation Plus: è questo ciò che suggerisce la lista trofei, relativa al gioco, uscita nelle scorse ore. Eppure, già da mesi si parlava di un possibile arrivo di Syphon Filter Dark Mirror e Logan's Shadow su PS4 e PS5.

Sembrerebbe, dunque, che il tanto atteso gioco sia in arrivo come parte dell'offerta videoludica composta dal tier più elevato del servizio in abbonamento targato Sony, che in data odierna ha accolto una nuova demo di un GDR tattico di Square Enix tra le fila di PS Plus Premium. Si tratta di una notizia che farà la felicità dei fan del titolo uscito su PSP nel lontano 2006, il quale andrà a rafforzare l'offerta di retrogaming messa a disposizione dalla casa di Tokyo.

Lista dei trofei di Syphon Filter Dark Mirror

Top operative: completa tutte le missioni dell'addestramento (trofeo di bronzo);

Queste sono le coordinate inviate da Ellis: completa la missione "Punto di inserimento Alpha" (trofeo di bronzo);

Interrogation's Over: completa la missione "Red Jack" (trofeo di bronzo);

Cosa ci fa qui la sezione rossa? Completa la missione "Trovare Freeman" (trofeo di bronzo);

La corrente è tornata: completa "Un uomo senza corrente" (trofeo di bronzo);

Nuovo collegamento installato: completare la missione "I file di Freeman";

A terra. Per sempre: completare la missione "Sotto il naso di Norad" (trofeo d'argento);

Quella erra una bomba progettata davvero male: completa la missione "Sezione D della sicurezza";

Sangue e olio: completare la missione "Il giardino di Kreisler" (trofeo d'argento);

Lo specchio oscuro ci ucciderà tutti: completare "La risposta di Freeman" (trofeo d'argento);

Come ai vecchi tempi: completare la missione "Vecchi amici" (trofeo d'argento);

Ricordo un sacco di cose: completare "Ricordi" (trofeo d'argento);

Non potrebbe essere così semplice: completare la missione "Forged under fire" (trofeo d'argento);

Attiri già troppa attenzione: completare "Traditori tra noi" (trofeo d'argento);

Un edificio in rovina non mi fermerà: completare la missione "L'ultimo sacrificio" (trofeo d'argento);

Serve un'arma più grande: completare la missione "Il cavallo di Troia" (trofeo d'argento);

Pietra di paragone e singolarità: completare la missione "il pugno di rubli" (trofeo d'argento);

Il suo fallimento costerà a tutti noi: completare la missione "Incontro con il destino" (trofeo d'oro);

Destini simili: completare "nell'abisso" (trofeo d'oro);

Shock al sistema: completare "selezione rossa" (trofeo d'oro);

Distruggere tutto: completare la missione "Annegamento" (trofeo d'oro);

L'inizio della fine: completare "Evento Horizon" (trofeo d'oro);

Lasciateli andare: "completare "Fine della materia" (trofeo d'oro).

Qualora dovessero esservi ulteriori informazioni relative alla localizzazione italiana dei nomi dei trofei, seguiranno nuovi aggiornamenti tra le pagine di Everyeye.