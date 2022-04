Syphon Filter, Dark Mirror e Logan's Shadow su PS4 e PS5, forse su PlayStation Plus?

The Game Rating and Administration Committee of Korea ha valutato le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 di Syphon Filter, Syphon Filter 2, Syphon Filter Dark Mirror e Syphon Filter Logan's Shadow.

Il primo Syphon Filter è stato pubblicato nel 1999 su PS1 seguito dal sequel Syphon Filter 2 nel marzo 2000, Dark Mirror è invece uscito su PSP nel 2006 mentre Logan's Shadow h visto la luce nel 2007. Gli unici due giochi non valutati dall'ente coreano sono Syphon Filter 3, uscito su PS1 nel 2001 e Syphon Filter The Omega Strain lanciato su PS2 nella primavera del 2004.

Come mai questi giochi sono stati classificati e valutati nuovamente? Probabilmente perché stanno arrivando su console di attuale generazione, presumibilmente nel catalogo PlayStation Plus Premium, che da giugno offrirà accesso ad una selezione di classici PS1, PS2, PS3 e PSP.

Appare più improbabile l'arrivo di una collection rimasterizzata ma non è possibile escluderlo e anzi, che sia proprio questo l'asso nella manica che Sony ha in programma per la fine del 2022, come dichiarato da un animatore nei giorni scorsi? Da tempo si parla effettivamente di un possibile ritorno di Syphon Filter con un gioco sviluppato da Bend Studio ma per ora non ci sono certezze in merito.