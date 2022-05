Syphon Filter e altri giochi PSP e PS1 sul nuovo PlayStation Plus avranno i trofei

Nel corso della serata è arrivata una notizia che renderà felici tutti i cacciatori di trofei che hanno intenzione di abbonarsi ad uno dei nuovi tier del PlayStation Plus.

Sony Bend Studio, il team che ha dato i natali a Days Gone, ha pubblicato un messaggio sul profilo Twitter ufficiale che ha confermato il pieno supporto ai trofei per la versione di Syphon Filter che verrà proposta agli abbonati alla versione più costosa del nuovo PlayStation Plus, la quale include anche i classici delle vecchie console Sony. Oltre ad essere una bella notizia per tutti gli utenti che non vedono l'ora di rigiocare Syphon Filter con framerate e risoluzione migliorati e con la possibilità di salvare in qualsiasi momento, si tratta di una conferma importante per tutti gli altri classici PSP, PS1 e PS2 che arriveranno nel catalogo del servizio. Non è chiaro se i trofei verranno implementati in ogni singolo gioco, ma è molto probabile che parte di essi permetteranno ai giocatori di sbloccarli.

