Syphon Filter: Sony ha rinnovato il marchio del franchise

ha rinnovato il marchio di, storico franchise a tema spionistico sviluppato da Sony Bend (attualmente al lavoro su).

Il rinnovo non sta necessariamente a significare che un nuovo capitolo della serie è in via di sviluppo; tuttavia la notizia potrebbe riaccendere le speranze dei fan che da anni attendono un annuncio da parte di Sony.

Di recente, il colosso nipponico ha riportato alla luce giochi che da diverso tempo erano assenti dalla scena, come PaRappa the Rapper e LocoRoco: che lo stesso destino spetti a Syphon Filter? Ricordiamo che la serie è ferma a Syphon Filter: Logan’s Shadow, uscito nel 2007 su PSP.