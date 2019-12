Syphon Filter potrebbe tornare? Un Tweet del creative director di Days Gone offre speranza

La serie di Syphon Filter è assente dalle scene videoludiche ormai da parecchio tempo: c'è qualche possibilità che quest'ultima possa fare ritorno nel prossimo futuro?

Ad accendere una flebile speranza nei cuori degli appassionati che non hanno dimenticato l'IP è stato un Tweet pubblicato da John Garvin. Membro di Bend Studio, oltre che scrittore e director della saga di Syphon Filter, quest'ultimo ha recentemente rivestito il ruolo di direttore creativo nell'ambito della realizzazione di Days Gone, titolo approdato in esclusiva su PlayStation 4 nel corso della primavera 2019.



Ebbene, dalle pagine del proprio account Twitter, Garvin ha condiviso un cinguettio che ha rapidamente attirato l'attenzione di molti videogiocatori. Come potete infatti verificare in calce a questa news, in allegato a quest'ultimo troviamo un'istantanea che immortala parte di un articolo intitolato "Perduti giochi PlayStation che vorremmo veder ritornare": tra le IP citate figura, accanto a The Legend of Dragoon, troviamo Syphon Filter. All'immagine, Garvin ha accompagnato poche parole: "Hey, guardate qui! #syphonfilter". Il cinguettio è stato sufficiente a scatenare la curiosità del pubblico: ci sarà speranza per un ritorno di Gabriel "Gabe" Logan?



Non è la prima volta che il writer e director rievoca la serie stealth: in passato, Garvin non aveva escluso un eventuale reboot di Syphon Filter. In attesa di scoprire se l'IP occupa un posto speciale nei futuri progetti di Bend Studio, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un approfondimento dedicato alla storia di Syphon Filter.