System Shock 2 Enhanced Edition arriverà presto: le ultime info dall'Indie Horror Showcase

Sono passati ben quattro anni da quando Nightdive annunciò System Shock 2: Enhanced Edition, il rifacimento tecnico del famoso GDR dalle tinte horror e cyberpunk uscito nel 1999. A quasi venticinque anni dal suo lancio, però, i fan di System Shock sono pronti ad immergersi nelle meraviglie ludiche offerte da System Shock 2 Enhanced Edition.

L'ultima clip di System Shock 2 Enhanced Edition, che ha confermato il supporto alla VR, risale al 2021, ma sono giunte parecchie informazioni a seguito dell'Indie Horror Showcase del 2023 di quest'oggi: System Shock 2 Enhanced Edition è tornato sotto i riflettori mediatici ed è in fase di "coming soon". Non si sa ancora molto circa la data di pubblicazione e la sua esatta finestra temporale, ma non è da escludere che il fenomeno videoludico di fine anni '90 fare molto presto il suo ritorno.

Da quanto rivelato in via ufficiale nelle ultime ore, sappiamo che i lavori su System Shock 2 Enhanced Edition procedono a gonfie vele, con Nightdive pronta a mostrare tutte le novità tecniche derivanti dai 4K 120 FPS massimi raggiungibili su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ma le caratteristiche principali non terminano qui: System Shock 2 Enhanced Edition metterà a disposizione dei giocatori diverse opzioni di personalizzazione della propria esperienza, la quale vedrà il proprio viaggio poter esser portato al termine da soli o in compagnia dei propri amici.

"Ricorda, è la mia volontà che ti ha guidato qui. È la mia volontà che vi ha dato i vostri impianti cibernetici, l'unica bellezza in quella carne che chiamate corpo. Se tieni a quella carne... Farai come ti dico". System Shock 2 sta per tornare in pompa magna.